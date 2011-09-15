МВС про зміни стосовно техогляду транспортних засобів

Київ. 15 вересня. УНІАН. До Міністерства внутрішніх справ України продовжують надходити запитання стосовно актуального питання для автовласників – технічного огляду.

Як зазначила у коментарі УНІАН прес-секретар Міністра внутрішніх справ України Ірина Шинкаренко, обов'язковому технічному контролю взагалі не підлягають легкові автомобілі, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від терміну експлуатації.

Відповідальність за технічний стан транспортного засобу несе в першу чергу його власник.

Для інших транспортних засобів встановлюється наступна періодичність обов’язкового технічного контролю:

- для легкових автомобілів, що використовуються з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки – кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації – щорічно;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

Нагадаємо, що 5 липня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень", згідно якого скасовано процедуру державного технічного огляду. Замість цього запроваджено процедуру обов’язкового технічного контролю, що здійснюватимуть суб’єкти господарювання, які мають відповідну матеріально-технічну базу. Державтоінспекція зазначену процедуру не проводитиме.