У Херсоні посадовців міськради затримали на хабарі
16:09, 15 вересня 2011Кримінал
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Вимагали за реєстрацію у гуртожитку
Київ. 15 вересня. УНІАН. У Херсонській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника одного з відділів Херсонської міськради та її заступника.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зазначені посадовці вимагали та отримали 1,5 тис. доларів хабара від місцевої жительки за сприяння в реєстрації її у гуртожитку.
За даним фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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