У Херсоні посадовців міськради затримали на хабарі

Київ. 15 вересня. УНІАН. У Херсонській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника одного з відділів Херсонської міськради та її заступника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зазначені посадовці вимагали та отримали 1,5 тис. доларів хабара від місцевої жительки за сприяння в реєстрації її у гуртожитку.

За даним фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.