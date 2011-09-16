На Донеччині два роки масово виготовлявся і збувався контрафакт

Донецьк. 16 вересня, УНІАН. У ході проведення оперативно-розшукових заходів на Донеччині було припинено діяльність злочинної групи, яка протягом останніх двох років займалася незаконним виготовленням і реалізацією контрафактної аудіовізуальної продукції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника відділу по боротьбі зі злочинами у сфері інтелектуальної власності та комп`ютерних технологій обласного управління Дмитра ТИШЛЕКА.

За його словами, група у складі трьох осіб діяла протягом останніх двох років, організувавши 3 підпільних цехи, де за допомогою спеціальної техніки виготовлялася контрафактна продукція. Готові диски реалізовувалися на території області.

В результаті проведеної роботи правоохоронці вилучили понад 10 тис. одиниць фальсифікованої продукції - диски для лазерних систем зчитування, підроблені продукти поліграфії, спеціальні коробки під диски, а також техніка, за допомогою якої копіювалася і записувалася на СD-диски інформація.

Встановлено, що підозрювані - безробітні молоді люди, віком від 18 до 25 років, основним джерелом доходів яких було виготовлення і реалізація контрафакту.

На даний момент встановлюється сума матеріальних збитків, завданих групою. При цьому Д.ТИШЛЕК зазначив, що роздрібна ціна одного неліцензійного диска становить понад 15 грн., а його собівартість - 3 грн.

Він також повідомив, що за даним фактом порушена кримінальна справа за ч.1 ст.176 Кримінального кодексу України (Порушення авторського права і суміжних прав), санкція якої передбачає штраф. Однак, якщо після проведення усіх необхідних заходів сума заподіяних збитків виявиться значною, то молодики понесуть більш жорстке покарання, йдеться у повідомленні.