Голова сільради отримав 4 роки за хабар

Хмельницький. 26 вересня, УНІАН. Вступив у силу вирок Апеляційного суду Хмельницької області за кримінальною справою стосовно сільського голови Хмельницького району та землевпорядника сільради, які вимагали 14 тис. дол. за виділення у приватну власність земельної ділянки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, в квітні співробітники СБУ затримали цих посадових осіб під час одержання ними частини хабара. Прокуратура Хмельницької області порушила кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Суд визнав правопорушників винними у скоєнні злочинів та призначив покарання: сільському голові – 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна та штраф у розмірі 850 грн.; землевпоряднику – 2 роки позбавлення волі з конфіскацією майна та 850 грн. штрафу.