Третього співучасника вбивства міліціонерів оголосили в розшук
Зловмисник небезпечний
Київ. 3 жовтня. УНІАН. Міліція звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку ще одного зі співучасників вбивства працівників органів внутрішніх справ, що мало місце кілька днів тому в Одеській області.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Особа розшукуваного:
Шемятенков Андрій Олександрович, 05.06.1977 р.н., уродженець Автономної Республіки Крим, зареєстрований у м. Сімферополь.
Примети підозрюваного: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве коротке.
Був одягнений: коротка шкіряна куртка світло-коричневого кольору, светр чорного кольору з білими горизонтальними смугами, джинсові брюки темного кольору, туфлі темні з гострим носком.
При собі може мати сумку типу «барсетка» темного кольору.
Зловмисник можливо озброєний та небезпечний.
Може пересуватися на автотранспорті:
- ВАЗ-2115, чорного кольору, держ. номер АК 0928 ВР.
- ВАЗ-2109, коричневого кольору, держ. номер 95594КР
Прохання до всіх, хто володіє будь якою інформацією про розшукуваних, терміново повідомити до міліції по телефону «102».
Чергова частина Департаменту карного розшуку МВС України – (044) 256-10-63.
Чергова частина ГУМВС України в Одеській області - (048) 725-32-16.