Третього співучасника вбивства міліціонерів оголосили в розшук

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Міліція звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку ще одного зі співучасників вбивства працівників органів внутрішніх справ, що мало місце кілька днів тому в Одеській області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.



Особа розшукуваного:

Шемятенков Андрій Олександрович, 05.06.1977 р.н., уродженець Автономної Республіки Крим, зареєстрований у м. Сімферополь.

Примети підозрюваного: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве коротке.

Був одягнений: коротка шкіряна куртка світло-коричневого кольору, светр чорного кольору з білими горизонтальними смугами, джинсові брюки темного кольору, туфлі темні з гострим носком.

При собі може мати сумку типу «барсетка» темного кольору.

Зловмисник можливо озброєний та небезпечний.

Може пересуватися на автотранспорті:

- ВАЗ-2115, чорного кольору, держ. номер АК 0928 ВР.

- ВАЗ-2109, коричневого кольору, держ. номер 95594КР

Прохання до всіх, хто володіє будь якою інформацією про розшукуваних, терміново повідомити до міліції по телефону «102».

Чергова частина Департаменту карного розшуку МВС України – (044) 256-10-63.

Чергова частина ГУМВС України в Одеській області - (048) 725-32-16.