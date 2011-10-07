На Харківщині у колонії отруїлися троє засуджених, один з них помер

Харків. 7 жовтня. УНІАН. У Темнівській виправній колонії № 100 (Харківська область) отруїлися троє засуджених, один з них помер.

Про це повідомляє сайт Управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області.

Згідно з повідомленням, троє засуджених отруїлися токсичною речовиною, яку вони вжили з метою сп’яніння.

4 жовтня близько 16.00 до медчастини колонії звернулися засуджені зі скаргами на погане самопочуття. Усім засудженим, що отруїлися, негайно було розпочато проведення комплексу лікувальних заходів. Було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, по прибутті якої було вирішено госпіталізувати осіб, що отруїлися, до токсикологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні.

Проте стан здоров’я одного із засуджених (1982 р.н.) стрімко погіршувався, і близько 18.00 медичними працівниками установи та лікарями бригади швидкої допомоги було констатовано його клінічну смерть.

Проведені реанімаційні заходи не дали ефекту.

Інші двоє засуджених для подальшого надання спеціалізованої медичної допомоги були направлені до токсикологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні. Стан здоров’я на час відправлення – середньої тяжкості, свідомість не порушена.

За фактом отруєння засуджених управлінням Державної пенітенціарної служби у Харківській області проводиться перевірка.

Інформацію передано до прокуратури Харківської області.