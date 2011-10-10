Футболіст "Іллічівця" протаранив у Маріуполі автомобіль "Рено"

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Двоє людей отримали важкі травми в результаті ДТП за участю футболістів маріупольського "Іллічівця", яке сталося у понеділок вночі на вулиці Університетській в Маріуполі.

Як повідомили очевидці події, о другій годині ночі автомобіль "Інфініті" на перехресті вулиць Університетська та Казанцева вилетів на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з "Рено", який зупинився на світлофорі. Від удару "Рено" відкинуло метрів на 50 - до в'їзду на стоянку міськвиконкому Маріуполя, а "Інфініті" влетіла в дерево.

Як виявилося, за кермом дорогої іномарки знаходився футболіст "Іллічівця". У салоні перебувало ще троє його одноклубників.

Ніхто з футболістів в аварії істотно не постраждав, а ось водій і пасажир "Рено", один з яких - знаменитий в Маріуполі ді-джей, у важкому стані доставлені в лікарню.

Зокрема, 28-річний водій "Рено" в аварії зламав обидві ноги, в нього травмовано внутрішні органи - кермо вдавило йому в живіт. А 23-річний пасажир "Рено" отримав перелом ноги, підозру на травму грудного відділу хребта і важку черепно-мозкова травма.

За словами очевидців події, футболісти справляли враження не зовсім тверезих людей. Проте офіційного підтвердження ця інформація поки не має.

"В даний час можемо тільки сказати, що автомобіль "Інфініті" виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на автомобіль "Рено", в результаті чого були травмовані водій і пасажир "Рено". Інформацією про те, чи перебував водій "Інфініті" в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, ми не володіємо - результати аналізів знаходяться у слідчого", - повідомили в ДАІ.

А от друзі постраждалих, які прибули на місце ДТП, були готові накинутися на футболіста, який перебував за кермом "Інфініті". Однак на їхні крики той відповів: "Ну що тут такого? Життя є життя".

Зазначимо, що як повідомив керівник прес-служби "Іллічівця" Олександр Стельмах, в даний час з'ясовуються усі обставини події. Як тільки буде зібрана вся інформація, прес-служба озвучить офіційний коментар клубу.

ТСН