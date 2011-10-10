За хабарництво затримано керівника Держрибоохорони Черкащини

Черкаси. 10 жовтня. УНІАН. У Черкасах затримано під час одержання хабара керівника Держрибоохорони в Черкаській області.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області з посиланням на начальника УМВС Валерія ДЕРНОВОГО.

За його словами, до працівників міліції надійшла інформація про те, що 36-річний керівник Держрибоохорони у Черкаській області вимагає від підлеглих кошти за непроведення перевірок, непритягнення до дисциплінарної відповідальності, непереведення на іншу посаду з меншим обсягом роботи та за сприяння у просуванні по службі. Стало відомо, що в одного з працівників Держрибоохорони в Черкаській області керівник вимагає 15 тисяч гривень. При перевірці інформація знайшла своє підтвердження. Під час передачі частини цієї суми хабарника було затримано.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище).

