У Севастополі злодії викрали алкогольних напоїв на 200 тис. грн.

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Співробітники карного розшуку УМВС України в м. Севастополі затримали 7 осіб, які скоїли крадіжку лікеро-горілчаної продукції зі складу на одній з вулиць міста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, було встановлено, що зловмисники вночі зламали віконні ґрати в приміщенні складу фірми, що займається виготовленням алкогольних напоїв, звідки винесли спиртні напої на суму більш ніж 200 тисяч гривень.

Через два дні оперативники затримали злодіїв. Частину лікеро-горілчаної продукції у зловмисників було вилучено. Куди поділася інша частина викраденого, наразі встановлюють слідчі. Крім того, були вилучені знаряддя вчинення злочину, за допомогою яких чоловіки зламували замки, - інформує УЗГ.

Як було встановлено, зловмисники причетні ще до п'яти крадіжок із складських приміщень та офісів підприємств у Севастополі.

За словами в.о. начальника відділу карного розшуку Віталія Гудименка, наймолодшому учасникові групи 23 роки, найстаршому – 33. Всі затримані є безробітними жителями м. Інкерман.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Троє із затриманих – раніше судимі й на сьогоднішній день знаходяться під вартою. Стосовно решти членів групи обрана міра запобіжного заходу – підписка про невиїзд.



