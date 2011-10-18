Сталася аварія на шахті імені Дзержинського в Донецькій області

Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Дзержинську Донецької області 146 гірників опинилися заблоковані під землею в результаті аварії на шахті ім. Дзержинского державного підприємства «Дзержинськвугілля».

Як повідомили УНІАН у Профспілці працівників вугільної промисловості з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Дзержинському територіальному комітеті Віктора ЧЕЛЮБЄЄВА, сьогодні близько 00.00 в електромережі шахти пропала напруга і всі необхідні для безаварійної життєдіяльності шахти агрегати були знеструмлені, зокрема відключився вентилятор головного провітрювання.

Як повідомив В.ЧЕЛЮБЄЄВ, на момент аварії в шахті працювали 146 гірників. Підняти їх на поверхню неможливо, оскільки людська кліть також знеструмлена. Гірників оперативно вивели в безпечне місце – на свіжий струмінь біля ствола. Ніхто з шахтарів не постраждав.

”Причина аварії вже встановлена. На 110-й підстанції, що живить шахту, вибило головні вводи. Зараз ведуться роботи із заміни кабелю”, - повідомив В.ЧЕЛЮБЄЄВ.

Енергетики обіцяють сьогодні до 12.00 завершити ремонтні роботи і подати напругу на шахту. Роботу шахти припинено до повного відновлення електропостачання.