Пшонка оголосив догану прокурору Києва і його заступнику
12:40, 19 жовтня 2011Кримінал
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"За невжиття вичерпних заходів"
Київ. 19 жовтня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА оголосив догану прокурору Києва Анатолію МЕЛЬНИКУ та його заступнику Сергію СОФІЄВУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, догани оголошено за невжиття вичерпних заходів реагування на факти порушення конституційних прав громадян з боку працівників правоохоронних органів.
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