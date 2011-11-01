При штурмі Ради чорнобильцями поранено беркутівця

Київ. 1 листопада. УНІАН. Співробітник "Беркута" одержав травму в ході забезпечення порядку на акції протесту чорнобильців проти скасування їм пільг біля будівлі Верховної Ради.

Про це повідомив начальник прес-служби Головного управління МВС у Києві Володимир Поліщук.

Правоохоронець одержав травму, коли протестуючі зламали огорожу біля будівлі парламенту. Він був доставлений у лікарню, де лікарі діагностували розрив зв'язок на колінному суглобі.

Чи буде він перебуває на стаціонарному лікуванні або ж відправлений на лікування додому, поки не відомо.

Міліція продовжує документувати обставини подій біля парламенту у вівторок. У той же час Поліщук зазначив, що мови про притягнення учасників акції протесту до кримінальної відповідальності за те, що вони зламали огорожу, поки не йде, оцінка цим діям буде дана пізніше.

При цьому начальник прес-служби ГУ МВС у Києві зазначив, що кримінальна відповідальність за пошкодження майна настає у разі завдання шкоди майну на суму 80 тис. гривень, тому казати про можливість порушення справи за цією статтею Кримінального кодексу можна буде лише у випадку, якщо буде доведено, що відновлення огорожі буде коштувати таких грошей.

Як повідомляло агентство, у вівторок, 1 листопада в акції протесту проти скасування пільг чорнобильцям біля Ради взяло участь близько 1 000 осіб.

Нагадаємо, 1 листопада під стінами Ради проходить мітинг чорнобильців. Невдоволення мітингувальників переросло в активні дії: вони почали ламати паркан, який розташовано по периметру Верховної Ради. Зламавши паркан, мітингувальники прорвалися до входу в будівлю парламенту, але правоохоронці заблокували вхід і відтіснили чорнобильців. Близько 500 осіб заполонили подвір’я Верховної ради. Потім чорнобильці пішли в рукопашний на "Беркут" прямо під дверима Ради, але беркутівці їх відтіснили.

ТСН