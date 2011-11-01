Основними мотивами замовних убивств є усунення конкурентів - МВС

Київ. 1 листопада. УНІАН. На сьогодні основними мотивами вчинення замовних убивств є фізичне усунення конкурентів по бізнесу, підприємницької діяльності, злочинних авторитетів, конкуруючих організованих груп та інших осіб, які стоять на шляху одержання матеріальної вигоди.

Про це сьогодні повідомив під час брифінгу у Міністерстві внутрішніх справ України начальник Департаменту кримінальної міліції Валерій Коряк.

Він поінформував, що у лютому цього року в Одеській області затримано депутата Христинівської райради Черкаської області, за сумісництвом – директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, який з мотивів усунення конкурента у сфері підприємницької діяльності замовив за грошову винагороду в сумі 20 тисяч доларів США убивство директора іншого ТОВ.

У Дніпропетровську працівниками підрозділів карного розшуку було затримано одного зі співробітників Головного управління держказначейства в Дніпропетровській області, яка на ґрунті неприязних відносин за грошову винагороду в сумі 5 тисяч доларів США в березні цього року замовила вбивство жительки Вінничини.

У березні поточного року в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримано киянина та двох громадян однієї з пострадянських країн, які з метою усунення конкурента у сфері підприємницької діяльності за грошову винагороду в сумі 20 тисяч доларів США замовили вбивство іноземного громадянина.

Валерій Коряк також повідомив, що упродовж двох минулих років оперативниками було вилучено понад 6,3 тис. одиниць вогнепальної зброї, більше 650 гранат, 469 кг вибухівки та 122 саморобних вибухових пристрої, 137 мін. У цьому році з незаконного обігу вилучено майже 2,7 тис. одиниць вогнепальної зброї, серед яких – 4 гранатомети, 2 кулемети, 38 автоматів, 172 карабіни і гвинтівки, 239 пістолетів, 597 обрізів, 1,5 тис. одиниць саморобної зброї, понад 400 гранат, 112 тис. патронів, понад 700 кг вибухових речовин та 639 кг пороху.

– Ось лише кілька прикладів вилучення незаконних «арсеналів» у наших співгромадян, – зазначив Валерій Коряк. – У жителя кримського міста Алушта було вилучено три автомати Калашникова, пістолет Макарова, два спецзасоби „Форт-17Р” і „ПМ-РФ”, призначені для відстрілу гумових куль, 15 запалів до гранат, 2 електродетонатори та 360 патронів.

Не менший за кількістю і не менш небезпечний «склад озброєння» був виявлений у місті Торез Донецької області. В будинку одного з громадян вилучено гранатомет, 2 автомати Калашникова, гвинтівку, 4 пістолети, 5 обрізів мисливської зброї, 3 гранати, 41 електродетонатор, понад 500 патронів.

