Встановлено особу, яка закликала мітингувальників ламати паркан
12:31, 03 листопада 2011Кримінал
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Біля Верховної ради
Київ. 3 листопада. УНІАН. Працівники міліції встановили особу, яка 3 листопада під час акції протесту біля Верховної Ради закликала учасників акції ламати металевий паркан.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці опитують людину, яка відрекомендувалася їм представником народного депутата Олега Ляшка.
Також у міліції зазначили, що правоохоронцю, якому під час сутички стало зле, надається медична допомога. Що саме сталося з ним, у міліції не уточнюють, лише додають, що він є військовослужбовцем Внутрішніх військ МВС України.
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