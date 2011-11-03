Встановлено особу, яка закликала мітингувальників ламати паркан

Київ. 3 листопада. УНІАН. Працівники міліції встановили особу, яка 3 листопада під час акції протесту біля Верховної Ради закликала учасників акції ламати металевий паркан.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці опитують людину, яка відрекомендувалася їм представником народного депутата Олега Ляшка.

Також у міліції зазначили, що правоохоронцю, якому під час сутички стало зле, надається медична допомога. Що саме сталося з ним, у міліції не уточнюють, лише додають, що він є військовослужбовцем Внутрішніх військ МВС України.