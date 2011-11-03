Жінка розтратила майна ВАТ на 407 тис. грн.

Луганськ. 3 листопада. УНІАН. У Луганській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю за розтрату майна викрили арбітражного керуючого ВАТ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що жінка в 2009 році, без проведення експертної оцінки, за заниженою вартістю реалізувала майно зазначеного товариства, чим завдала збити згаданому ВАТ на суму понад 407 тис. гривень.

Органи прокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.