Дві сестри замовили вбивство брата-бізнесмена

Крим. 3 листопада. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Автономній Республіці Крим запобігли подвійному вбивству на замовлення.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що розпочалося все з конфлікту серед родичів - місцевих підприємців, які займалися торгівлею на ринках. Один із членів великої сім'ї разом із дружиною вирішили розпочати окремий бізнес. У процесі «родинно-комерційної» реорганізації між родичами виник серйозний конфлікт, пов’язаний з грошовими відносинами.

У результаті цього двоє сестер початківця-бізнесмена вирішили замовити вбивство свого брата і його дружини. Для цього вони залучили до пошуку кілера посередника - співмешканця своєї родички.

Оперативна інформація про готування до злочину надійшла в УБОЗ, після чого правоохоронці узяли ситуацію під свій контроль. Пі час спеціальної операції вдалося зафіксувати протиправну діяльність посередника, який був готовий передати за скоєння вбивства винагороду в кілька тисяч доларів США.

Завдяки професійним діям працівників кримського УБОЗу вдалося зберегти життя двом людям, а також виявити і затримати учасників всього злочинного ланцюжка.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» КК України.

Триває слідство.