Дві сестри замовили вбивство брата-бізнесмена
Завадили кілеру правоохоронці
Крим. 3 листопада. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Автономній Республіці Крим запобігли подвійному вбивству на замовлення.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що розпочалося все з конфлікту серед родичів - місцевих підприємців, які займалися торгівлею на ринках. Один із членів великої сім'ї разом із дружиною вирішили розпочати окремий бізнес. У процесі «родинно-комерційної» реорганізації між родичами виник серйозний конфлікт, пов’язаний з грошовими відносинами.
У результаті цього двоє сестер початківця-бізнесмена вирішили замовити вбивство свого брата і його дружини. Для цього вони залучили до пошуку кілера посередника - співмешканця своєї родички.
Оперативна інформація про готування до злочину надійшла в УБОЗ, після чого правоохоронці узяли ситуацію під свій контроль. Пі час спеціальної операції вдалося зафіксувати протиправну діяльність посередника, який був готовий передати за скоєння вбивства винагороду в кілька тисяч доларів США.
Завдяки професійним діям працівників кримського УБОЗу вдалося зберегти життя двом людям, а також виявити і затримати учасників всього злочинного ланцюжка.
За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» КК України.
Триває слідство.