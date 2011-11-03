Школяр поранив ножем однокласника

Чернівці. 3 листопада. УНІАН. 1 листопада до міліції надійшло повідомлення з дитячої обласної клінічної лікарні про те, що до них поступив 15-річний хлопець з непроникаючими порізами спини, які він отримав під час конфлікту з однокласником.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

За даним фактом проводиться перевірка на предмет встановлення важкості тілесних ушкоджень, мотивів конфлікту та інших обставин події з метою надання юридичної оцінки діям неповнолітніх.

За повідомленням УНІАН, директора школи та обох його заступників звільнено.