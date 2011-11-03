Ратушняк: Міліціонери нікого не провокували. Відео

Київ. 3 листопада. УНІАН. Інформація про організацію масових заходів анонсувалася в окремих ЗМІ упродовж останніх 1,2-2 тижнів. Лише до Київської міськдержадміністрації надійшло 20, до столиці планували прибути близько 30 тисяч учасників масових заходів. Загалом на території 14 регіонів держави відбулися 18 подібних заходів, участь в яких взяли близько 5,7 тис. членів ветеранських організацій воїнів-афганців та чорнобильців.

Про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту охорони громадського порядку Віктор Ратушняк.

У зв’язку з цим було здійснено розрахунок сил і засобів міліції відповідно до раніше поданих до органів місцевої влади повідомлень. Для охорони громадського порядку були залучені майже 2 тис. правоохоронців, зокрема в м. Києві – 1200 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Як зазначив Віктор Ратушняк, працівники міліції були спеціально розташовані на відстані від місця зібрання учасників масових заходів, аби не провокувати порушень громадського порядку з їхнього боку. Утім, без інцидентів не обійшлося: після повалення паркану найбільш радикально налаштована частина учасників заходів у кількості близько 200-250 чоловік повалила частину паркану біля Верховної Ради України і рушила до входу в установу. Під час припинення правопорушення двоє працівників міліції отримали тілесні ушкодження. Один із військовослужбовців Внутрішніх військ був госпіталізований до лікарні зі струсом головного мозку. Також один з бійців підрозділу спеціального призначення «Беркут» отримав тілесні ушкодження у вигляді розбитої брови, йому накладено кілька швів.

Крім того, керівник підрозділу МВС зазначив, що матеріали, зібрані групами документування, наразі вивчають слідчі. Попередня кваліфікація дій окремих учасників акцій – хуліганські прояви та групові порушення порядку. За результатами детального вивчення зібраних матеріалів буде вирішуватися питання про остаточну кваліфікацію дій правопорушників згідно з чинним законодавством.