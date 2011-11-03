У Чернівцях із солі та синьки виготовляли «Calgon»
19:48, 03 листопада 2011Кримінал
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Ліквідовано підпільний цех
Чернівці. 3 листопада. УНІАН. Правоохоронці викрили діяльність у Чернівцях підпільного цеху з виготовлення підробленого засобу для пом’якшення води у пральних машинах «Calgon».
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, організував підпільний цех 39-річний чернівчанин. На його складі у Чернівцях співробітники міліції виявили 15 тонн харчової солі «Екстра» і 2 тонни синьки, з яких і вироблявся засіб. Також було вилучено 21 тисячу пачок готової продукції.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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