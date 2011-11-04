Посадовець розтратив 20 тонн резервного пального

11:26, 04 листопада 2011
Кримінал
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Завдав збитків на 189 тис. грн

Чернівці. 4 листопада. УНІАН. У Чернівецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили у розтраті майна начальника філії державного підприємства (ДП).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий у липні цього року незаконно використав на потреби філії 20 тонн паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизельне пальне), які отримав від однієї з РДА на відповідальне зберігання в якості резерву, чим завдав збитки місцевому бюджету на 189 тис. грн.

Слідчим управлінням УМВС в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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