Посадовець розтратив 20 тонн резервного пального
Завдав збитків на 189 тис. грн
Чернівці. 4 листопада. УНІАН. У Чернівецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили у розтраті майна начальника філії державного підприємства (ДП).
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що затриманий у липні цього року незаконно використав на потреби філії 20 тонн паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизельне пальне), які отримав від однієї з РДА на відповідальне зберігання в якості резерву, чим завдав збитки місцевому бюджету на 189 тис. грн.
Слідчим управлінням УМВС в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.