На Херсонщині зник голова відділу боротьби з корупцією при ОДА

Київ. 4 листопада. УНІАН. На Херсонщині зник голова відділу боротьби з корупцією при обласній державній адміністрації Сергій КРАСНОВСЬКИЙ.

Про це повідомляє сьогодні газета "Голос України" (№207 від 4 листопада).

С.КРАСНОВСЬКИЙ 31 жовтня в своєму човні вирушив рибалити на річку Конку і зник.

"Човен, на якому С.КРАСНОВСЬКИЙ виїхав з обласного центру, згодом знайшли біля човнової станції "Азимут" села Кардашинки Голопристанського району області. Його двигун був у робочому стані, на борту знаходилися нерозпаковані снасті й навіть пляшка коньяку. А от власника - не було, і ніхто із селян незнайомої людини біля станції не зустрічав", - пише видання.

Рятувальники МНС при огляді акваторії не виявили тіла. Проте було встановлено, що в день виїзду на риболовлю С.КРАСНОВСЬКИЙ кілька разів спілкувався по мобільному телефону зі своїми колегами по службі. "Востаннє його розмова перервалася на півслові, начебто хтось висмикнув апарат з руки співрозмовника. Відтоді начальник відділу ні з ким на зв`язок не виходив", - пише газета.

За інформацією видання, представники податкових органів не виключають, що С.КРАСНОВСЬКИЙ виявив факти зловживань, почав їх розслідувати. Це, на їх думку, і стало причиною його зникнення.

Начальник Голопристанського райвідділу міліції Херсонщини Володимир МАРТИНЕНКО підтвердив, що С.КРАСНОВСЬКОГО оголошено у розшук як без вісті зниклого. Версію про вбивство, замасковане під нещасний випадок, правоохоронні органи поки ще основною не вважають - немає переконливої інформації про можливий мотив злочину.

"Голос України" також повідомляє, що в серпні 2011 року за матеріалами відділу боротьби з корупцією при ОДА було порушено кримінальну справу стосовно декількох співробітників Державної податкової інспекції Херсона за фактами зловживання службовим становищем і посадової підробки.