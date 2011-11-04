Могильов просить врегулювати поняття „громадська приймальня”

Київ. 4 листопада. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ звернувся до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо необхідності законодавчого врегулювати поняття «громадська приймальня народного депутата».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час Години запитань до уряду в парламенті А.МОГИЛЬОВА запитали, чому міліція, зокрема, проводила обшук у громадській приймальні народного депутата з фракції ”БЮТ-Батьківщина” Євгена СУСЛОВА, адже це є порушенням законодавства.

У відповідь А.МОГИЛЬОВ зазначив, що обшук проводився «в рамках кримінальної справи згідно з рішенням суду».

«Стосовно громадських приймалень, то у нас є такі випадки, коли металева бочка має напис «власність народного депутата». Мабуть там якість діогени в таких бочках живуть», - сказав він.

Міністр зазначив, що у трьохповерховому будинку, що належить батьку Є.СУСЛОВА, «висить напис, що це приймальня», але, за словами А.МОГИЛЬОВА, «ніхто з людей, які були там, не могли пояснити, коли і як народний депутат приймав там якихось людей».

При цьому А.МОГИЛЬОВ попросив В.ЛИТВИНА законодавчо врегулювати поняття «громадська приймальня народного депутата». «А то у нас вже бочки є приймальнями народного депутата», - зазначив міністр.

У відповідь на запитання народного депутата Дмитра ШЛЕМКА (фракція ”БЮТ-Батьківщина”), чи не знайшла міліція після заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про масову закупівлю зброї й підготовку збройного повстання «в Карпатах якогось новітнього Довбуша, який хоче забирати награбоване в багатих і ділитися з бідними», міністр внутрішніх справ сказав: «Багатих у вашій фракції немає? Мабуть, у цих багатих і будуть забирати їх майно».