На Івано-Франківщині браконьєри намагалися вбити єгеря

Івано-Франківська область. 4 листопада. УНІАН. Прокуратурою області проводиться досудове слідство по кримінальній справі, порушеній проти громадянина П., який разом зі своїм знайомим С., 27 жовтня цього року, близько 9-ї години вечора, на території мисливських угідь Тисменицького району, займалися незаконним полюванням.



На вимоги єгерів місцевого лісництва, які здійснювали черговий рейд щодо виявлення браконьєрів, припинити неправомірні дії, один із порушників почав погрожувати їм вбивством. А при спробі затримання громадянин П. впритул приставив рушницю ззаду до спини одного із єгерів та здійснив постріл в ділянку грудної клітки зліва.



Спричинивши вогнепальне поранення, він, скориставшись темнотою, з місця події втік, а зброю та одежу приховав. Завдяки наполегливій та професійній майстерності слідчих, через деякий час його було затримано і пред’явлено обвинувачення за ч.1 ст.350, ч.2 ст.15, п.8 ч2 ст.115 Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Слідство по справі триває.

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