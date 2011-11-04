Могильов: "Я у своїй роботі дію виключно в рамках Закону"

Київ. 4 листопада. УНІАН. Сьогодні під час «години запитань» до Уряду у Верховній Раді України Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов відповідав на запитання народних депутатів України.

Як інформує Управління зв‘язків з громадськістю МВС України, перш за все народні обранці активно цікавилися інформацією, яку оприлюднив Президент України Віктор Янукович щодо масового скуповування зброї громадянами України, у тому числі з метою нападу на державні установи.

За словами Анатолія Могильова, дійсно така інформація в МВС є, і наразі вона перевіряється.

- У державі досить великий обсяг зброї знаходиться у незаконному обігу і за всіма цими фактами МВС проводить перевірку, - наголосив Міністр.

Також очільник правоохоронного відомства поінформував присутніх про виявлені власними силами факти продажу зброї у Львові та Харкові.

- Причиною цього стало те, що упродовж останніх років перевірки зберігання зброї в ОВС проводилися досить формально.

Працювали непрофесійно. І тому виникла така проблема, яку ми наразі ліквідовуємо. За всіма виявленими фактами порушені кримінальні справи. Причетні особи будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день перевірка місць зберігання зброї завершилася, більше подібних фактів не виявлено, - зауважив Анатолій Могильов.

Також народні депутати активно цікавилися обставинами та причинами обшуку у власному помешканні народного депутата України Євгена Суслова. Міністр зазначив, що обшук проводився у рамках порушеної кримінальної справи та був санкціонований судом.

Присутні поцікавилися і правомірністю дій працівників міліції під час судових засідань у Печерському суді. Відповідаючи на запитання, Анатолій Могильов зазначив, що оцінку відносно дій працівників міліції може давати тільки прокуратура, звертатися до міліції з цим питання не зовсім коректно.

При цьому Міністр підкреслив, що «у своїй діяльності керується тільки чинним законодавством».