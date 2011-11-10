На Житомирщині голову РДА затримали на хабарі

Житомир. 10 листопада. УНІАН. На Житомирщині за одержання хабара в сумі 114 тис. дол. затримано голову районної державної адміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

”9 листопада в одному з районів області працівники МВС та УМВС України в Житомирській області неподалік приміщення районної державної адміністрації затримали районного голову та 4 громадян, серед яких в.о. обов’язки начальника відділу Держкомзему в районі”, - йдеться у повідомленні.

Затримані обґрунтовано підозрюються у вимаганні у приватного підприємця, жителя Київської області, та одержанні від нього хабара у сумі 114 тис дол. за виділення земельної ділянки площею 16 га на території однієї з сільських рад району, поінформували в УМВС.

Наразі стосовно голови РДА прокуратурою Житомирської області за фактом вимагання та отримання хабара порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Відносно інших затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 (види співучасників) та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На даний час усі підозрювані затримані у порядку статті 115 (затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України.

Предмет хабара вилучено.