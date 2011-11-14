На Закарпатті дитина підірвалася на «бомбі», яку змайстрував батько

Київ. 14 листоада. УНІАН. На Закарпатті від вибуху саморобного пристрою загинув 6-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 28-річний житель одного з сіл Тячівського району Закарпаття виготовив саморобний вибуховий пристрій з метою глушити рибу. Маючи деякі поняття в хімії, він змішав селітру, марганцівку та алюмінієвий порошок, помістивши все це в пластикову пляшку. В результаті вийшла вибухонебезпечна суміш, якою, вочевидь, чоловік і раніше вже глушив рибу.

Виготовлену батьком «бомбу» знайшов у сараї шестирічний син. Достеменно невідомо, що зробив із знайденою пляшкою хлопчик, проте вибухівка несподівано спрацювала. Внаслідок вибуху дитині було поранено живіт, від вибухової травми хлопчик помер дорогою до лікарні.

«Про нещасний випадок лікарі повідомили в райвідділ міліції, й на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. На жаль, потерпілому вже нічим не можна було зарадити. Батька загиблого хлопчика, не виключено, очікує тепер відповідальність за незаконне виготовлення й недбале зберігання вибухових речовин. Але цей чоловік і без того вже себе покарав — смертю дитини», - зазначається у повідомленні УЗГ.