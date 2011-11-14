На Херсонщині міліція затримала групу цвинтарних злочинців

Херсон. 14 листопада. УНІАН. У Нововоронцовці працівники міліції затримали трьох жінок і чоловіка, які "добували" метлобрухт з могил на місцевому цвинтарі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв'язків УМВС в Херсонській області 11 листопада до чергової частини Нововоронцовського райвідділу міліції надійшла інформація, що на старому цвинтарі райцентру зруйновано 8 могил.

На місці події оперативники виявили, що з могил були викопані швелери. Крім того, не було жодного металевого столика або лавки.

Особи зловмисників були встановлені швидко. Ними виявилися три жінки - 34-х, 52-х і 27-ми років, а також, 53-річний чоловік. Всі характеризуються негативно, зловживають алкоголем. Крім того, одна із затриманих має судимість за крадіжки.

Затримані вандали повідомили працівникам міліції, що металеві фрагменти могил вони здавали в пункти прийому металобрухту, а на виручені гроші купували спиртне.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.297 КК України "Наруга над могилою" (карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі, на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк).

Проводиться розслідування.