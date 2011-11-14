18-річна дівчина „замінувала” МВС

Київ. 14 листопада. УНІАН. Правоохоронці затримали 18-річну дівчину, яка «замінувала» Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС в Києві.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, 11 листопада о 17-й годині до чергової частини Шевченківського райуправління столичної міліції зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що заміновано ГУМВС України в Києві за адресою: вул. Володимирській, 15.

При перевірці приміщень Головного управління столичної міліції і прилеглої території правоохоронці вибухівки не виявили.

Проте особу дівчини, яка таким чином «замінувала працівників міліції», і не тільки в Києві, але і в багатьох інших населених пунктах України, оперативники встановили впродовж декількох годин, підкреслили в міліції.

За їх даними, «мінеркою» виявилася 18-річна мешканка Полтавської області. Міліцією також проводиться перевірка, чи перебуває вона на обліку у лікаря-психіатра, йдеться у повідомленні.