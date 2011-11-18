СБУ просить надати інформацію щодо вибуху у Дніпропетровську

Дніпропетровськ. 18 листопада. УНІАН. Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області через ЗМІ просить громадян надати конфіденційну інформацію щодо обставин вибуху у Дніпропетровську в ніч на 16 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.

«Громадянам, які володіють будь-якою інформацією щодо обставин вибуху та осіб, причетних до скоєння злочину, просимо повідомити УСБУ у Дніпропетровській області за телефонами: (056)-744-85-19, (056)-791-93-78, органи міліції - 102 або іншим зручним способом. Конфіденційність гарантовано», - наголошується у повідомленні прес-групи.

Слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області розслідується кримінальна справа, порушена 16 листопада 2011 р. прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Встановлено, що 16 листопада 2011 року о 00.10 ц Дніпропетровську навпроти будинку № 12-а по вул. Центральній, в районі зупинки громадського транспорту «Центральна», розташованої поряд з будівлею торгівельного центу «ЦУМ», по вул. Карла Маркса, 52, стався вибух невстановленого вибухового пристрою, який знаходився у бетонній смітниковій урні. Внаслідок чого загинув 27-річний громадянин України.