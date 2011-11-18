У Дніпропетровську затримано фальшивомонетників

Дніпропетровськ. 18 листопада. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили трьох жителів міста Дніпропетровська, які організували виготовлення фальшивих грошей, які збували на території області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У правопорушників вилучено 67 підроблених купюр номіналом 200 грн та комп’ютерну техніку. Правопорушників затримано. Слідчим відділенням одного з райвідділів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) КК України.