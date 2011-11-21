Обстріляли авто соратниці Ляшка

Київ. 21 листопада. УНІАН. Депутат і керівник Радикальної партії Олег Ляшко розповів, що невідомий стріляв по машині, в якій його помічниця Валентина Величко їхала в Донецьк.

"Слава Богу, всі живі-здорові. Лише пробито заднє скло машини. Намагаючись залякати мою команду, влада не гребує жодними методами", - написав Ляшко, цитує "Сегодня".

Як заявив нардеп, за кермом машини сидів син його помічниці, її везли в Донецьк до самого Ляшка, де він 21 листопада проводить акцію.

Нагнадаємо, 14 листопада у Донецьку чорнобильці і афганці під керівництвом лідера Радикальної партії Олега Ляшка захопили місцеве Управління Пенсійного фонду.

3 листопада мітингувальники під Радою почали розхитувати і зламали паркан. За даними міліції, закликала учасників акції ламати металевий паркан під час акції протесту біля Верховної ради людина Олега Ляшка. Сам Ляшко під кабміном видерся "на броньовик" і повів чорнобильців на Банкову.

ТСН