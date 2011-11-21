На Закарпатті сміттєвоз роздавив 9-річну дівчинку

Закарпатська область. 21 листопада. УНІАН, У селі Підвиноградово Виноградівського району Закарпаття сміттєвоз задавив школярку. Дівчинку доставили до лікарні, де вона невдовзі померла.

Трагедія сталася на шкільному подвір'ї.

"Вантажівка заїхала на територію школи, щоб забрати сміття з контейнеру. В той час у школі працювала група продовженого дня. 9-річна Крістіна Товт знаходилася на спортивному майданчику. Коли дівчинка раптово підбігла до вантажівки, водії її не помітив, і наїхав правим переднім колесом", - розповіли у школі Підвиноградова.

Дитину в стані травматичного шоку доставили до лікарні. Однак вже невдовзі вона померла в реанімаційному відділенні.

У водія взяли аналіз на вміст алкоголю. Кажуть, він був тверезий. У районній міліції порушили кримінальну справу за фактом ДТП зі смертельними наслідками. Триває розслідування.

Gazeta.ua

