В Одесі міліція розслідує вбивство бізнесмена

Київ. 21 листопада. УНІАН. Сьогодні, 21 листопада, об 11.35 до міліції надійшло повідомлення про те, що в Одесі поблизу будинку по вулиці Затишній в автомобілі знаходиться тіло водія.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, виїздом на місце події слідчо-оперативна група в автомобілі «Мерседес S 550» за кермом виявила його власника, 43-річного директора брокерської фірми, з вогнепальним пораненням в область голови.

У салоні автомобіля вилучено стріляну гільзу калібру 9 мм.

На місці події працюють слідчі, експерти-криміналісти та працівники карного розшуку.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» КК України. Приймаються заходи щодо встановлення та затримання підозрюваних у скоєнні злочину.