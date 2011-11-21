В Україні створять "чорний список" м'яса та ковбаси

Київ. 21 листопада. УНІАН. Державна інспекція з питань захисту прав споживачів створить "чорний список" виробників та реалізаторів м'ясо-молочної продукції, які обманюють споживачів. Про це повідомив голова Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.

Наразі інспекція провела лабораторні дослідження якості м'ясо-молочної продукції, яку отримують споживачі.

За словами очільника відомства, за результатами лабораторних досліджень встановлено, що м'ясна продукція, яка була відібрана для проведення експертизи (а це декілька видів вареної ковбаси вищого ґатунку), не відповідає державним стандартам.

"Після лабораторних досліджень у всіх випадках виявлено невідповідність стандартам, зокрема виявлено вміст барвників, сої, перевищення рівня вологи. У нашому випадку можна сказати, що це обман споживачів", - підкреслив голова Держспоживстандарту, додавши, що матеріали перевірок також будуть передані до правоохоронних органів.

За словами Сергія Орєхова, послаблення контролю за якістю продукції на вітчизняному споживчому ринку відбулося через відсутність державного фінансування на здійснення лабораторних досліджень щодо якості продукції.

Варто відзначити, що у жовтні поточного року вперше за останні роки на лабораторні дослідження виділено з державного бюджету 1,7 млн грн, а в держбюджеті 2012 року передбачено 24 млн грн, що, за його словами, дозволить Держспоживстандарту активізувати роботу із захисту прав споживачів, здійснюючи контроль за ринком та виявляючи недобросовісних виробників.

ТСН