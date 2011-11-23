У МВС України створено наказ щодо забезпечення прав журналістів

Київ. 23 листопада. УНІАН. Події за участю представників ЗМІ знаходяться на особливому контролі керівництва МВС України. З метою забезпечення прав журналістів на безперешкодне виконання ними професійних обов’язків у МВС України створено відповідний наказ.



Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, працівники телеканалу «ZIK» заявили про те, що міліціонери Львівщини начебто отримали «негласну вказівку займатися журналістами, в тому числі здійснювати стосовно них певні провокації» та не реагують на заяви журналістів телеканалу щодо «нападів на них».

У повідомленні, зокрема, йшлося про випадок, що трапився нещодавно у Буському районі. За словами керівника проекту «101.Служба порятунку» Оксани Сахаревич, місцевий фермер завдав їй тілесних ушкоджень. Заява журналістки зареєстрована Буським РВ ГУМВС України у Львівській області. Працівники міліції провели всебічну перевірку цього повідомлення та відповідно до вимог законодавства направили матеріали перевірки за підслідністю до прокуратури Буського району для прийняття відповідного рішення, - інформує УЗГ.



Крім того, проведено перевірку за фактом, що мав місце 15 листопада неподалік стадіону «Арена-Львів» із журналістами згаданого телеканалу, коли, за їх словами, до них підійшли двоє осіб, які погрожували представникам ЗМІ та намагалися забрати відеокасету.



16 листопада журналісти звернулися із відповідним повідомленням до Львівського міського управління міліції. Їхню заяву та матеріали відеозйомки під час конфлікту було зареєстровано. На даний час матеріали направлені до прокуратури,



Як наголошується у повідомленні, події за участю представників ЗМІ знаходяться на особливому контролі керівництва МВС України. З метою забезпечення прав журналістів на безперешкодне виконання ними професійних обов’язків у МВС України створено відповідний наказ.

