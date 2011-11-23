Захарченко: Дотримання прав людини залишається пріоритетом

Київ. 23 листопада. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч керівника відомства Віталія Захарченка з делегацією Ради Європи на чолі з Комісаром з прав людини Томасом Хаммарбергом.

Як інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України, Міністр внутрішніх справ України проінформував делегацію Ради Європи про те, що керівництво держави ставиться із належною увагою до рекомендацій Ради Європи щодо дотримання прав і свобод громадян. Кабінетом Міністрів України було затверджено План організаційних заходів, спрямованих на імплементацію та виконання цих рекомендацій, а про хід його виконання центральні органи влади щоквартально інформують Міністерство юстиції України.

Віталій Захарченко підкреслив той факт, що незмінним у діяльності міліції залишається пріоритет на дотримання прав людини. З цією метою у відомстві відбувається реформування його діяльності. Відповідно до цього потребує змін і психологія працівників органів внутрішніх справ. Запорукою довіри населення є професіоналізм міліції, високий рівень морально-ділових якостей її працівників.

За словами керівника української міліції, наразі проводиться комплекс заходів, покликаний надійно забезпечити захист прав і свобод громадян під час їх перебування в органах внутрішніх справ. Зокрема, чергові частини міліції забезпечуються системами відеоспостереження, що є одним із способів унеможливити порушення прав і свобод затриманих та доставлених до міліції громадян.

Міністр внутрішніх справ також наголосив, що в рамках реформування МВС уже проведено оптимізацію системи навчальних закладів відомства, до навчальних програм уведені такі дисципліни, як «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Європейські стандарти та моральність у кримінальному процесі», «Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін».

Віталій Захарченко зазначив, що й надалі триватиме оптимізація структури МВС та його територіальних підрозділів. Це, в першу чергу, стосуватиметься реформи міських, районних та лінійних органів внутрішніх справ. Крім того, велике значення в діяльності міліції приділяється співпраці із громадськістю, з такими інститутами громадянського суспільства, як правозахисні організації, засоби масової інформації. Стратегічною ж метою реформування міліції є її поетапне перетворення у цивільне правоохоронне відомство європейського зразка.

Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг у своєму виступі зазначив, що дуже хотів зустрітися з керівником МВС під час свого візиту до України, оскільки впевнений, що Міністерство внутрішніх справ відіграє ключову роль в державі у питанні забезпеченні прав людини. У зв’язку з цим Міністерство внутрішніх справ розглядається як важливий партнер у будь-якій роботі, пов’язаній із правами людини, в тому числі – і на міжнародному рівні.

Упродовж свого тижневого візиту члени делегації Ради Європи планують відвідати кілька регіонів держави та поспілкуватися з великою кількістю представників різних органів, Омбудсманом Ніною Карпачовою, представниками ЗМІ. На підставі цього Томас Хаммарберг хотів би скласти власне уявлення про стан дотримання прав і свобод громадян в Україні, а також покращити співпрацю в цьому напрямку та зробити її більш ефективною, - інформує УЗГ.

