У Чернівцях молодик “замінував” церкву

Чернівці. 23 листопада. УНІАН. У Чернівцях правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який повідомив міліцію про замінування церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За повідомленням правоохоронців, невідомий чоловік зателефонував до міліції по спецлінії “102” і повідомив, що в приміщенні собору Успіння Пресвятої Богородиці української греко-католицької єпархії закладено вибухівку.

На час обстеження із храму евакуювали 10 осіб. Однак вибухонебезпечних предметів не виявили. Повідомлення про замінування виявилося безпідставним, вчиненим із хуліганських мотивів.