У Чернівцях молодик “замінував” церкву
13:06, 23 листопада 2011Кримінал
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Було евакуйовано 10 осіб
Чернівці. 23 листопада. УНІАН. У Чернівцях правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який повідомив міліцію про замінування церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
За повідомленням правоохоронців, невідомий чоловік зателефонував до міліції по спецлінії “102” і повідомив, що в приміщенні собору Успіння Пресвятої Богородиці української греко-католицької єпархії закладено вибухівку.
На час обстеження із храму евакуювали 10 осіб. Однак вибухонебезпечних предметів не виявили. Повідомлення про замінування виявилося безпідставним, вчиненим із хуліганських мотивів.
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