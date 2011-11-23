Матір втопила свого новонародженого сина
13:27, 23 листопада 2011Кримінал
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Трагедія на Житомирщині
Житомир. 23 листопада. УНІАН. У Черняхівському районі Житомирської області працівники міліції за підозрою у вбивстві затримали безробітну, 37-річну жительку одного із селищ Новоград-Волинського району.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що затримана 7 листопада в одному із селищ вказаної області в будинку за місцем тимчасового проживання утопила свого новонародженого сина, після чого тіло віднесла до лісосмуги на околицю села.
Тіло знайдено. Встановлено, що затримана раніше мала проблеми із законом.
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