Матір втопила свого новонародженого сина

Житомир. 23 листопада. УНІАН. У Черняхівському районі Житомирської області працівники міліції за підозрою у вбивстві затримали безробітну, 37-річну жительку одного із селищ Новоград-Волинського району.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що затримана 7 листопада в одному із селищ вказаної області в будинку за місцем тимчасового проживання утопила свого новонародженого сина, після чого тіло віднесла до лісосмуги на околицю села.

Тіло знайдено. Встановлено, що затримана раніше мала проблеми із законом.