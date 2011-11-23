На Волині посадовець незаконно роздав 2,3 га землі
13:35, 23 листопада 2011Кримінал
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Завдано збитків на 1,1 млн. грн.
Луцьк. 23 листопада. УНІАН. На Волині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця на махінаціях із землею.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що чиновник незаконно передав у власність 10 громадянам земельні ділянки загальною площею 2,3 га, які знаходилися в оренді Державного науково-виробничого об’єднання “Трави”.
Унаслідок противоправних дій державі завдано збитків на 1,1 млн. грн.
Обласна прокуратура стосовно зловмисників порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).
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