У Білорусі засуджений громадянин України



Мінськ. 23 листопада. УНІАН. У Білорусі за шахрайство в особливо великому розмірі засуджений 33-річний громадянин України, що має посвідку на проживання в Білорусі і зареєстрований у Бобруйську (Могильовська область).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури Білорусі.

«Чоловік, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю, у жовтні 2010 року шляхом обману і зловживання довірою укладав договори на придбання сільгосппродукції, не маючи намірів оплачувати її», - пояснили в прес-службі.

Так, у жительки Гродненської області, яка займається вирощуванням сільгосппродукції, він узяв понад 12 тонн буряків і понад 12 тонн моркви на загальну суму близько 24 млн. білоруських рублів, а у фермерському господарстві в Барановицькому районі Брестської області – понад 17 тонн моркви і понад 20 тонн буряків на більш ніж 37 млн. рублів. Овочі чоловік реалізував, а виручені за них гроші витратив на особисті потреби.

Після того, як потерпілі звернулися в міліцію, він був оголошений у розшук. У квітні 2011 року його затримали в Мінську.

27 вересня суд Барановицького району і міста Барановичі визнав його винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 209 Кримінального кодексу, і призначив покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії посиленого режиму, з конфіскацією майна.

За рішенням суду на користь потерпілих із засудженого стягнута вся сума заподіяних збитків.

22 листопада судова колегія у кримінальних справах Брестського обласного суду відхилила скарги обвинуваченого і його захисника, залишивши ухвалений вирок без зміни, і він набув чинності.