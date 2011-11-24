Віктор Янукович вніс зміни до Закону "Про міліцію"

Київ. 24 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 3999–VI "Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про міліцію" щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада України ухвалила Закон ”Про внесення змін до статті 17 Закону ”Про міліцію” щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції”.

Ст. 17 ”Прийняття на службу до міліції” Закону ”Про міліцію” викладено у новій редакції. Згідно з нею, «на службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров`я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу до міліції може бути встановлено випробування строком до одного року».

Призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.

Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом міністрів України.

На службу до міліції не може бути прийнята особа, яка була засуджена за злочин вироком суду, що набрав законної сили; стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.