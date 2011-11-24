У Санкт-Петербурзі затримано двох українських моряків

Київ. 24 листопада. УНІАН. У Санкт-Петербурзі у ніч на 18 листопада відділом дізнання Балтійської митниці за незаконне перевезення наркотиків було затримано двох громадян України, членів екіпажу судна “Autumn Winder” (прапор – Багамські острови), яке прямувало з Республіки Еквадор.

На даний час обставини затримання згаданих громадян з’ясовуються, повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Громадяни України забезпечені адвокатом. Консул України у Санкт-Петербурзі планує сьогодні відвідати затриманих.

Родичі та близькі поінформовані про затримання українців.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Генеральному консульстві та у Департаменті консульської служби МЗС України.