Підписано угоду про співпрацю міліції України та Казахстану
11:51, 24 листопада 2011Кримінал
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Відбулася зустріч міністрів
Київ. 24 листопада. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко взяв участь у зустрічі Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з Прем'єр-міністром Республіки Казахстан Каримом Масімовим.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у рамках заходу очільник української міліції Віталій Захарченко та Міністр внутрішніх справ України Республіки Казахстан Калмуханбед Касимов підписали Угоду про співробітництво правоохоронних відомств.
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