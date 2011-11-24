Щодня бродячі пси шматують десяток українців

Київ. 24 листопада. УНІАН. Щодня близько десяти українців стають жертвами нападів безпритульних собак.

Травмпункти ледве не щодня реєструють такі випадки. І нерідко поранення від такої зустрічі закінчується трагедією.

"Переважно це десь дві-три людини звертаються на день, буває більше, буває менше. Були випадки смерті від укусів, були переломи від укусів, тобто собака перекушувала кістки", - розповів ТСН лікар-травматолог Андрій Аксютін.

Киянку Марину прямо біля столичної лікарні для сердечників покусала ціла зграя собак. "Покусали, прокусили гомілку. Мені необхідно було одразу ж звернутись в травмпункт", - розповіла дівчина.

Стерилізація бродячих собак – також не панацея. У Тернополі стерилізація закінчилась масовим каліцтвом собак. Як розповіла волонтер Оксана Гончаровська, собакам під час цієї процедури випускали нутрощі. "В собаки всі нутрощі от так висять мішком і по вольєру таламбаються , тече кров. Це жахливо", - розповіла Оксана.

Захисники тварин взагалі сумніваються в тому, що ветеринари справді стерилізують собак. Хоча на рік ця процедура коштувала 250 тисяч бюджетних гривень. Кажуть, потім вони все-одно народжують.

ТСН