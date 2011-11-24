Мстивий собака ледь не роздер на шматки 8-річну киянку

Київ. 24 листопада. УНІАН. У Києві безхатній собака напав на 8-річну дівчинку, коли вона гуляла у дворі школи після уроків і вкусила за потилицю.

Якби собака стиснула щелепи сильніше, вона б напевно вбила дитину. За словами директора школи, тварина вже давно переслідувала маленьку дівчинку і, певно, хотіла помститися.

"Собака жив в парку, поруч з нашою школою. Після інциденту дівчинка розповідала, що тварина не раз нападала на її домашнього песика, з яким вона гуляла. Мабуть цього разу пес знову почув дівчинку і зірвався на дівчинці", - розповів директор школи.

На часі дитина знаходиться в лікарні і стан її здоров'я не викликає побоювань. Керівництво школи повідомило про інцидент в районне управління освіти, там звернулися до служби з вилову собак.

Тварину зловили і протягом десяти днів за собакою спостерігатимуть, щоб виключити можливість сказу.

ТСН

