Суд вирішить, чи є записи доказами у справі Кучми, – Пшонка

Київ. 29 листопада. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА відзначає, що суд має вирішити, чи є записи екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА доказами у кримінальній справі щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це В.ПШОНКА заявив в ефірі телеканалу ”1+1”.

Генпрокурор нагадав, що у кримінальній справі щодо причетності колишнього Президента України Л.КУЧМИ до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе йде ознайомлення сторін процесу з матеріалами справи. За словами В.ПШОНКИ, Л.КУЧМА та його адвокати знайомляться з матеріалами справи, і потім справу буде передано до суду.

”Але відомо, що є рішення Конституційного Суду, який чітко визначив, що є стаття 62 Конституції України, яка має тлумачитися в тому значенні, що якщо докази зібрано у законних рамках, то вони мають бути доказами, якщо це не в рамках закону, а з порушенням закону – іншим шляхом, це не мають йти у докази”, - підкреслив він.

«Це серйозне тлумачення Конституційного Суду і я за те, щоб докази використовували тільки ті, які отримані законним шляхом”, - сказала генпрокурор, при цьому він підкреслив: ”Але я за те, щоб рішення ухвалював суд, нехай суд вивчає справу, докази, які є, дає свою правову оцінку цьому і ухвалює законне рішення”.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що «плівки» М.МЕЛЬНИЧЕНКА не будуть залучені судом як докази, генпрокурор сказав: ”Нехай вирішує суд”.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. Він обвинувачується к перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Записи колишнього охоронця екс-Президента України Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

Наприкінці квітня Генеральна прокуратура України завершила розслідування цієї кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ.