У Криму іноземець побив і зґвалтував жінку-інваліда

Крим. 6 грудня. УНІАН. У Криму 41-річний іноземець напав на молоду жінку-інваліда, побив її, пограбував,а на додачу зґвалтував.

Міліції вдалося упіймати ґвалтівника, після того, як місцеві жителі звернулися до чергової частин з заявою про зникнення родички.

Вони повідомили, що 29-річна жінка вранці повела свого сина в дитячий садок і додому не повернулася. Оскільки у жінки перша група інвалідності, родичі дуже занепокоїлися її відсутністю.

Реагуючи на повідомлення, правоохоронці перевірили всі відомі місця скупчення кримінального елементу, але зниклу не знайшли.

Коли правоохоронці повернулися до будинку заявниці, вони побачили схожу за прикметами дівчину, яка була побита і плакала.

Вона розповіла, що на неї серед білого дня на вулиці напав невідомий чоловік і, приставивши до горла ніж, зажадав йти з ним.

Чинити опір фізично нездорова жінка не змогла. Притягнувши постраждалу в будинок свого приятеля, чоловік зняв з жертви золоті сережки, відібрав мобільний телефон, а після побив і зґвалтував її.

Міліціонери виїхали за вказаною адресою і в цей же день затримали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 41-річний іноземний громадянин, який не раз притягався до кримінальної відповідальності.

У скоєному зловмисник зізнався і розповів правоохоронцям, що того дня взяв з собою ніж, оскільки йшов збирати гриби.

Їх він хотів продати, а на виручені гроші купити спиртного. Але коли побачив на вулиці молоду жінку, вирішив напасти на неї, розуміючи, що інвалід не зможе чинити опір.

Крім ножа і нижньої білизни постраждалої, в будинку, де проживав затриманий, правоохоронці знайшли 15 патронів.

За даними фактами порушено кримінальну справу. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

ТСН