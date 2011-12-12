Київ. 12 грудня. УНІАН. Із України з початку року видворено дев’ять «злодіїв у законі», ще чотирьох притягнуто до кримінальної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Зокрема, нещодавно у містах Львові та Києві бійцями підрозділу «Сокіл» одночасно затримано раніше засуджених 39-річного громадянина Грузії та 37-річного Російської Федерації, відомих у кримінальному світі на прізвиська «Рамаз» і «Ваха».

За даними правоохоронців, вони прибули на територію України з метою перерозподілу сфер впливу в кримінальному середовищі та намагалися здійснювати контроль над угрупованнями, які займаються скоєнням злочинів майнового характеру.

Відносно вказаних осіб прийнято рішення про їх видворення та винесено постанову про заборону в`їзду на територію України терміном на п’ять років. «Рамаз» вже знаходиться за межами України, «Ваха» також повторить шлях свого «колеги», йдеться в повідомленні.