МВС: Київських міліціонерів знешкодили без стрілянини

Київ. 16 грудня. УНІАН. У Києві в ході операції спецпідрозділу СБУ "Альфа" були затримані начальник карного розшуку УВС, його заступник і ще троє оперативних працівників

Про це кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ повідомив начальник управління зі зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

Тим часом, Поліщук не підтвердив інформацію, що під час операції підрозділу "Альфа" співробітники Дніпровського управління МВС відстрілювалися.

За його словами, перестрілки не було, проте під час операції бійці "Альфа" використали вибухпакет, в результаті чого кілька співробітників міліції "отримали певні ушкодження".

Раніше повідомлялося, що правоохоронці потрапили в поле зору СБУ через скарги на їх діяльність. Міліціонерів звинувачують в тому, що вони в ході роботи практикували катування. Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 127 КК України (катування, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).



