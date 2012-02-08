У Донецьку міліціонер-хабарник отримав строк

Донецьк. 8 лютого. УНІАН. Набув чинності вирок Старобешівського районного суду Донецької області стосовно співробітника міліції, який вимагав та отримав хабар.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області.

Як зазначається у повідомленні, у липні 2011 року заступник начальника карного розшуку одного з міськвідділів МВС в Донецькій області вимагав 10 000 гривень у місцевого жителя за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Протиправну діяльність правоохоронця припинили співробітники СБУ - здирника затримали при отриманні всієї суми біля адміністративної будівлі міськвідділу.

Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину за ч.3 ст.368 (одержання хабара, поєднане з її вимаганням) Кримінального кодексу України і засудив його до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.